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Sağlık Bakanlığı atama 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika

Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin son dakika açıklamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı atama 2019'da ne zaman yapılacağına ilişkin tarihi açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman sorusunun cevabı...

12 Aralık 2018 Çarşamba 10:37
Sağlık Bakanlığı atama 2019 Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika

Sağlık Bakanlığı personel alımlarına ilişkin son dakika açıklamasını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptı. Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı atama 2019'da ne zaman yapılacağına ilişkin tarihi açıkladı. İşte Sağlık Bakanlığı personel ataması ne zaman sorusunun cevabı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel alımlarına ilişkin son dakika müjdesinde bulundu. Bakan Koca, "2019'da pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bine yakın personel ataması gerçekleştireceğiz." dedi. Sağlık Bakanı Koca, bu ay içinde acil tıp teknisyenliği, işletmenlik, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik alım yapılacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 10:37
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