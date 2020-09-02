Sağlık Bakanlığı alarm verdi! O kentimizde ikinci pik...

Koronavirüs vaka artışında ilk 5 il arasında yer alan Diyarbakır'da birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı kentte vaka artışının önüne geçmek için harekete geçti. Diyarbakır'da 370 filyasyon ekibi görevlendirilirken, hastanelerdeki yoğun bakım kapasiyeleri arttırıldı.

"Vaka sayılarındaki artışı önleyemezsek..."

Kentteki vaka artışına ilişkin açıklamalarda bulunan Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, vaka artışının önlenememesi durumunda ilerleyen günlerde yoğun bakım ihtiyacında artış ve sağlık hizmetlerinde aksama yaşanabileceğini söyledi.

"birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz"

Prof. Tekin, kentteki vaka artışlarına dikkat çekerek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da söylediği gibi Diyarbakır'da şu an birinci dalganın ikinci pikinin yaşandığını söyledi. Hasta sayısında ve yoğun bakım hastaları sayısında bir artış olduğunu belirten Prof. Tekin, "1 Haziran'da normalleşme sonrası ile birlikte, düğünler, taziyeler, toplu yemekler gibi sosyal faaliyetlerde bir artış olmuştu Diyarbakır'da. Yine Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu etkinlikler ya da sosyal vecibeler daha fazla yapılıyor. Kalabalık ortamlar oluşuyor. Gerçekten de bu toplu alanlardaki kalabalık ortamın olması ve bu ortamlarda çok fazla zaman geçirmekle birlikte vaka sayısında ciddi bir artış oldu. Bakanlığımızca bunlarla ilgili bazı kısıtlamalara gidildi. Öyle tahmin ediyorum ki bundan sonra önümüzdeki günlerde belki bu sayılar artarsa bakanlık daha farklı kısıtlamalara gidebilecek diye düşünüyorum." dedi.

"Ciddi yaptırımlar gelebilir"

Kentte izolasyon kurallarının ihlal edilmesine dikkat çeken Tekin, sayısı arttırılan izolasyon ekipleriyle bunun önüne geçilebileceğini belirterek, "Öyle tahmin ediyorum ki izolasyonu ihlal edenlere artık ciddi yaptırımlar gündeme gelecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.