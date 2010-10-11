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Sağlık Bakanlığı adaletsizliğe duyarsız kalmadı

Sağlık Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Harzem Özger hakkında inceleme başlattı.

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Sağlık Bakanlığı adaletsizliğe duyarsız kalmadı

Vakit gazetesinin 7 Ekim 2010 tarihli nüsnasında gündeme getirdiği olayda Rize’de yaşayan Sebattin Kalın, bacağında oluşan tümör nedeniyle tavsiye üzerine İÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda çalışan Prof. Harzem Özger’e başvurmuştu. Prof.Dr. Özger, ameliyat etmesi gerektiğini belirttiği hastayı Çapa Tıp Fakültesi yerine özel bir hastanede ameliyat etmek istemişti. Kalın’dan 25 bin TL isteyen Prof. Özger, hasta para bulamayınca ameliyatı yapmamıştı. Kalın, Prof.Dr. Harzem Özger’e parası olmadığını, sigortasından yararlanmak için ameliyatın Çapa’da yapılmasını istediğini, Özger’in ise ameliyatı Çapa’da yapamayacağını söylediğini anlatmıştı. Para bulamayıp ameliyat olamayan hasta Kalın’ın bacağı ameliyatı geç kaldığı için kesilmişti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne konuyla ilgili olarak inceleme yapılması talimatı verdi. Sağlık Müdürlüğü yetlilileri de Bakanlığın talimatıyla harekete geçerek olayı incelemeye aldı. Prof.Dr. Harzem Özger, İl Sağlık Müdürlüğü müfettişlerine ifade verecek. Sağlık Bakanlığı, Sebattin Kalın isimli hastasını özel hastanede ameliyat etmekte ısrar ederek bacağının kesilmesine sebep olan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Harzem Özger hakkında inceleme başlattı. Skandal, Vakit gazetesinin 7 Ekim 2010 tarihli nüshasında böyle yer almıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:32
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