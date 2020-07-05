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Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Okullarda alınması gereken tedbirler belli oldu

Sağlık Bakanlığı, okullarda alınması gereken tedbirler hakkında paylaşımda bulunurak, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:14:00 - 2020-07-05 13:35:19
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Okullarda alınması gereken tedbirler belli oldu

Sağlık Bakanlığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi"ni güncelledi, okullarda alınması gereken önlemleri yayımladı.

Buna göre, veliler, çocuklarının belirti göstermesi halinde okula göndermeyeceklerine dair imza verecek Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde göre, veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya COVID-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak.

Hazırlanan rehbere göre öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak.

Temassız ateş ölçer ve maske de olacak .

Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak .

Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek .

 

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Yorumlar

Ogretmen

Hangi okulun boyle bir fiziki imkani var acaba..meb hangi ulkede yasiyor. 
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Kaktus Sydney

Maske zulmu devam ediyor. Gelecegimiz olan cocuklarimiza maskeyi zorunlu tutarak o kucuk akcigerlerini oksijensiz birakacaklar. Yazik bu cocuklara. Halbuki virus cocuklar da etkili degil. Bu zulme Turk milletine reva goren Kureselcilerin seytan cocuklarini Allah a havale ediyoruz!
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