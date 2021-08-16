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Korona Virüs Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşılamada yeni kararlar
Korona Virüs

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşılamada yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararlara göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 09:48:00 -
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşılamada yeni kararlar

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararları duyurdu. Alınan yeni karara göre;

Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.

PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.

4. doz aşılar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Türkiye'de koronavirüs aşılamasındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 1. doz aşıda Türkiye ortalaması yüzde 70.92 oldu.

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Yorumlar

osman özkan

sahipsiz vatanın batması haktır.türkiyemizde her ilimizde bir sağlık üniversitemiz var allah rızası için devleti idare edenlerden bir tanesi bu üniversitelerimize aşi olan insanların yan etkileri hakkında bir çalışma yaptırılsa idi bugun ortalık toz dumana karşmazdı aşı konusunda vah yurduma vah,ki vah.
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Nihal

Neeee 4.doz mu? aaaa nedir bu ya?
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