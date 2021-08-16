Sağlık Bakanlığı açıkladı! Aşılamada yeni kararlar
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan yeni kararlara göre 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi. 4. dozlar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı.
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs aşılamasında alınan yeni kararları duyurdu. Alınan yeni karara göre;
Tüm 15 yaş üstüne ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstüne koronavirüs aşısı hakkı tanımlandı.
PCR pozitifliği sonrası aşı uygulaması 3 aydan 1 aya çekildi.
4. doz aşılar 3. dozdan 21 gün sonrasına tanımlandı. Türkiye'de koronavirüs aşılamasındaki son durum Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 1. doz aşıda Türkiye ortalaması yüzde 70.92 oldu.