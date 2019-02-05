Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman 2019 başvuru şartları neler

Sağlık Bakanlığı alımları 2019 hangi kadrolara ne kadar alım yapılacak? Son dakika Sağlık Bakanlığı lisans, önlisans mezunu aralarında diş tabibi, diyetisyen, ebe, hemşire, psikolog, sağlık memuru, sağlık teknikeri, tabip ve uzman tabip olmak üzere 16 bin personel alınacağını son dakika olarak duyurdu. Peki Sağlık Bakanlığı 16 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılacak? Sağlık Bakanlığı alım ilanı başvuru şartları 2019

Sağlık Bakanlığı personel alımları ile ilgili müjdeli haber geldi. Çeşitli meslek gruplarından toplamda 16 bin personel alımı yapacak olan bakanlık süreci önümüzdeki günlerde başlatacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnamesi'nde şu ifadelere yer verildi: "Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek hizmet birimlerinin 2019 yılında uygulanmak üzere ekli listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanunun 1'inci maddesi gereğince verilmiştir"

Sağlık Bakanlığı alım başvuru şartları

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. 36 yaşından gün almamış olmak.

4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

5. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

7. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

8. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamındaki taleplerde;

a) Önlisans mezunları için; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

b) Lisans mezunları için; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan KPSS’ye girmiş olmak ve P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Sağlık Bakanlığı alımları 2019 hangi kadrolara ne kadar alım yapılacak?