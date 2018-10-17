Sağlık Bakanlığı 1517 kamu personel alımı yapıyor! Sağlık Bakanlığı personel alımı son dakika başvuru ve şartları

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel açığını kapatmak üzere bin 517 kamu personel alımı yapacağını duyurdu. Sağlık Bakanlığı yaptığı duyuruda personel alım başvuru şartlarında YDS Sınavından veya ÜDS'den Almanca, ingilizce ve Fransızca dillerinden en az 60 puan almış olması yer alıyor. Sağlık Bakanlığı personel alım başvuruları 31 Aralık’a kadar.

Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için toplamda 1527 kişilik kadro ile kamu personeli alım yapacak. Buna göre Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık kadrolarına atama yapacak. Yapılacak atamaya göre adaylara uygulanacak Sınavlara ilişkin yönetmelik hükümleriene göre başvuru kılavuzu yayımlandı. Atama yapılacak kadrolara göre ait olan ilgili dalda uzman olan tabipler tercih sırasını belirleyerek Sağlık Bakanlığınnın İnternet sitesinde ilan edilen kadroların en fazla 3 tanesine başvuru yapabilecekler.

Sağlık Bakanlığı personel alım başvuru şartı

Adayların ilgili kadrolara başvuru yapabilmeleri için, Başvuru yapacağı dalda uzman olmak, Açıktan atanacak olanlar için 657 sayılı Devlet memurları kanuna göre görevini yapmasına engeli bulunmamak, Başvuru tarihi itibari ile Devlet Hizmetleri yükülülüğünü tamamlamaya en az 180 günden az süre kalmış olmak, YDS Sınavından veya ÜDS'den Almanca, ingilizce ve Fransızca dillerinden en az 60 puan almış olmak.

Söz konusu ilana başvurular 18 Temmuz 2018 tarihinde başlamıştı. Yayımlanan duyuruya göre başvurular 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ermesi beklenirken son duyuruya göre başvurular yıl sonuna kadar ( 31 Aralık 2018 ) uzatıldı. Buna göre adayların başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirtilen nitelikleri taşımaları gereklidir. Sonrasında ise başvursunu yapan adaylar Başasistanlık sınavına katılabilmeleri için Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen 900 TL başvuru ücretini Halk Bankası Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmaları gereklidir.

Sağlık personel başvuru için istenen belgeler neler?

Adaylardan başvuru için, Başvuru Dilekçesi, Kimlik Fotokopisi, Uzmanlık belgesi ya da uzman olduğuna dair onaylı bir belge, Yabancı dil belgesi, Bilimsel çalışma ve eser şartlarından en az birini sağlayan yayınların tam metni, Banka Dekontu, Özgeçmiş ve Beyan Formu belgeleri istenecek.