Sağlık Bakanlığı 12 sözleşmeli personel başvuru sonuçları açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı 7 bini hemşire, bin 700’ü ebe ve 2 bin 864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı başvuruları 1-7 Kasım tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel başvuru sonuçları son dakika merak ediliyor. KPSS 2020/14 sonuçlarının ne zaman açıklanacağı başvuru yapan adaylar arasında sürekli sorgulansa da henüz belli olmadı. 12 bin sağlık çalışanı alımı tercih sonuçlarının 2021 yılına girmeden, aralık ayının son günlerinde açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili detaylar geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz. Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/14 sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfasında açıklanacak.

Sağlık Bakanlığı alımları yerleştirme nasıl yapılacak?

Bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması hâlinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Yerleştirme yapılırken ÖSYM tarafından; sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların ilgili kurumlarca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.

Sağlık Bakanlığı atamaları ne zaman?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri hâlde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların Sağlık Bakanlığı tarafından atamaları yapılmayacaktır.