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Korona Virüs Sağlık Bakanı'ndan yerli aşı müjdesi! Bugün başladı
Korona Virüs

Sağlık Bakanı'ndan yerli aşı müjdesi! Bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışmasının bugün başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-07-16 11:29:00 - 2021-07-16 11:29:40
Sağlık Bakanı'ndan yerli aşı müjdesi! Bugün başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Turkovac-Coronovac 3'üncü doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesinde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2'nci dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz" dedi.

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Yorumlar

Ş

s.a.bir an önce aşılama durumuna getirin de biz de kurtulalım şu yabancı aşılardan inşaallah.cuma gününün hayır ve bereketi üzerimize olsun amin.
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DRSN

YA BU AŞI EYLÜLDE ÇIKACAKTI TEMCİT PİLAVI GİBİ HABİRE AÇIKLAMA YAPMAYIN BIKTIRDINIZ BİLİMDEN SOĞUTTUNUZ REİSİ DE YANILTIYORSUNUZ AŞIYI ÜRETMEYİN DİYE BASKI VARSA AÇIKLAYIN Kİ ÖĞLE ZANNEDİYORUM TEHTİT EDİLİYORSUNUZ ERKEN ÇIKARIRSANIZ DİYER İLAÇLARDA KISITLAMAYA GİDERİZ BUNU AÇIK SÖYLEYİN MİLLET BİLSİN
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