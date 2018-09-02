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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şarbon vakasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Silivri’deki şarbon vakasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

02 Eylül 2018 Pazar 10:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şarbon vakasına ilişkin açıklama

Silivri’deki Şarbon vakasına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Silivri’de şarbon olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği şu ana kadar tespit edilen 48 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve sadece altı vakada deri lezyonları görülmüştür. Diğer vatandaşlarımız da herhangi bir semptom ve bulguya rastlanmamıştır. Hayati tehlikesi olmayan 6 deri şarbonu vakası tedavisi düzenlendikten sonra hastaneden taburcu edilmiştir. “ dedi.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 10:40
  1. şarbon
  2. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  3. Silivri

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