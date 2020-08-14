Sağlık Bakanı'ndan kritik uyarı: 21 Eylül'e kadar...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okula gidecek öğrenci ve velileri için kritik uyarılarda bulundu.

"Tedbirlere harfiyen uyun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" dedi.

Okullar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz gün 2.5 saat süren toplantı sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitimle açılacağını ve 21 Eylül'den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini duyurmuştu.