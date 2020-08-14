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Korona Virüs

Sağlık Bakanı'ndan kritik uyarı: 21 Eylül'e kadar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,sosyal medya hesabından okullarla ilgili kritik bir uyarıda bulundu. Bakan Koca, Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 11:33:00 -
Sağlık Bakanı'ndan kritik uyarı: 21 Eylül'e kadar...

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda sık sık uyarılarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okula gidecek öğrenci ve velileri için kritik uyarılarda bulundu.

"Tedbirlere harfiyen uyun"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız, gençlerimiz hayatlarından fedakârlık yapıyor. Bunu karşılıksız bırakmayın. Tedbirlere harfiyen uyun. 21 Eylülde, okullarda yüz yüze eğitime geçildiğinde, vakalar azalmış olsun. Onlara daha güvenli şartlar sunalım. Biz anne babalar, evlatlarımız kadar duyarlı olsak" dedi.

Okullar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz gün 2.5 saat süren toplantı sonrası konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos 2020 tarihinden itibaren uzaktan eğitimle açılacağını ve 21 Eylül'den itibaren ise kademeli olarak yüz yüze eğitime geçileceğini duyurmuştu.

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Yorumlar

bozeren

ya, burada Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık Bakanlığının kararlarına tabi olması gerekmez mi? Milli Eğitim Bakanı niçin herkesten önce kendi açıklamasını yapıyor?
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ÖMER

REİS KENDİN GİBİ KOCA YÜREKLİ BU ADAMI BİZE HİZMEKTAR OLARAK SUNDUN BİZ MİLLET OLARAK MİNNETTARIZ SİZE RABBİM YOLUNUZU CENNET EYLESİN İNŞALLAH
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