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Sağlık Bakanı yardımcısı Halil Eldemir yeni hedefleri açıkladı

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, sağlık alanında fiziki alanları güzelleştirmenin yeterli olmadığını olmadığını ifade ederek sektörde gerçekleştirmek istedikleri yeni hedefleri açıkladı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:27
Sağlık Bakanı yardımcısı Halil Eldemir yeni hedefleri açıkladı

Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, sağlık alanında fiziki alanları güzelleştirmenin yeterli olmadığını, hasta başına doktor sayısını yükseltmek gerektiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığında 2002'de çalışan doktor sayısı 80 bin civarındayken şu anda 140 bin civarlarına ulaştı. Her geçen gün bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz." dedi. 

Eldemir,  Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın yatırımlarını incelemek üzere kente geldiğini belirten Eldemir, büyük sağlık yatırımlarının devam ettiğini vurgulayarak, "Sağlık Bakanlığı olarak, 2002'den beri sağlık alanında yaptığımız dönüşümleri daha iyi hale getirmek, milletimize daha iyi hizmet sunabilmek için yeni yatırımlarla onların karşısındayız ve hizmetindeyiz." diye konuştu.

HEDEF 24’TEN 35’E ÇIKARMAK

Kentteki yatak oranlarının on binde 24 olduğunu aktaran Eldemir, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, bu oranı on binde 35'e çıkarmak. Bunun için yatırımlarımız sürüyor. Şehrin en güzel yerinde bir hastane inşa ediyoruz. Burada bin 200'den fazla yatak kapasitesi olacak. Bütün cerrahi müdahalelerin yapıldığı, ameliyathaneleriyle, yoğun bakım üniteleriyle hizmete sunulacak. Yaklaşık 100 bin metrekarelik bir alan üzerinde 25 bin metrekare taban alanına oturan bununla beraber 260 bin metrekarelik devasa bir hastane olacak. Gayemiz, milletimizin hayatını kolaylaştırmak, onların yaşam kalitesini artırmak. Bu noktada bakanlık olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz."

Eldemir, Bursa'nın her geçen büyüdüğüne işaret ederek, "Sağlık alanında fiziki alanları fevkalade güzel hale getirmemiz, yeterli değil. Bunun yanında hasta başına doktor sayısını yükseltmemiz gerekiyor. Bununla alakalı Sağlık Bakanlığında 2002'de çalışan doktor sayısı 80 bin civarındayken şu anda 140 bin civarlarına ulaştı. Her geçen gün bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Bir doktorun yetişmesi uzunca bir süre alıyor. Bununla alakalı da tıp fakülteleriyle koordineli bir şekilde ihtiyaç duyulan alanlarda öğrencilerin bir an önce eğitimlerini tamamlanıp sağlık ordusuna katılmaları için gerekli çalışmayı yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bursa'nın Samanlı bölgesinde büyük bir hastane yatırımı gerçekleştirileceğine değinen Eldemir, bununla ilgili fizibilite çalışmalarının yapıldığını, arsayla ilgili bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti. 

Eldemir, daha sonra İl Sağlık Müdürlüğünü de ziyaret etti. 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 15:27
  1. Bursa
  2. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi
  3. Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir

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