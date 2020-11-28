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Korona Virüs Sağlık Bakanı uyarmıştı, yeni kararlar alındı! Otoparklar yoğun bakıma dönüşüyor
Korona Virüs

Sağlık Bakanı uyarmıştı, yeni kararlar alındı! Otoparklar yoğun bakıma dönüşüyor

Ordu'da koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle hastanelerin prefabrik binalarındaki polikliniklerin kapatılmasına, otopark, yemekhane ve ek binaların da yoğun bakım servisine dönüştürülmesine karar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 15:28:00 -
Sağlık Bakanı uyarmıştı, yeni kararlar alındı! Otoparklar yoğun bakıma dönüşüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, vaka sayısında yüzde 100'e yakın artış yaşandığı iller arasında olduğunu bildirdiği Ordu'da ilave tedbirler alınmaya başlandı. 

Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Pandemi Kurulu, 'vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek' amacıyla ek kararlar aldı. Toplantıda, vaka sayısıyla birlikte artan izole servis ve yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Ordu Devlet Hastanesi’nde prefabrik binada bulunan polikliniklerin kapatılarak, ilave yoğun bakıma dönüştürülmesine ve hastanenin personel otopark alanında da prefabrik yoğun bakım inşa edilmesine karar verildi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana hizmet binasında bulunan yemekhane ve 1’inci katında bulunan birimlerin de boşaltılarak, yoğun bakım olarak hizmete açılması kararlaştırıldı.

Ayrıca kentte bulunan Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Ordu Verem Savaş Dispanseri hizmet binalarının boşaltılarak, yataklı servis ve yoğun bakım oluşturmak üzere Eğitim Araştırma Hastanesi'ne tahsis edilmesine karar verildi.

Acil durum dışındaki ameliyatlar yapılmayacak

Alınan kararlar kapsamında, hastane idarelerince Covid-19 yoğun bakım, servis ve polikliniklerinde branş farkı gözetmeksizin bütün klinisyen hekimlerin görev almasını sağlayacak şekilde planlama ve düzenleme yapılacak. Ayrıca acil olmayan cerrahi işlemlere ara verilecek, ameliyathaneler yalnızca acil cerrahi girişimler yapılacak şekilde düzenlenecek. Ameliyathanelerde çalışan personel, hastanelerin diğer alanlarında görevlendirilecek.

Personel ihtiyacı duyulması halinde ise Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında çeşitli kurumlarda çalışan personeller, İl Sağlık Müdürlüğü'nce ihtiyaç duyulan alanlarda çalıştırılacak.

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Yorumlar

talat aktaş

REHAVET REHAVET: KARANLIĞA, HASTALIĞA VE DİBİ GÖRÜNMEYEN SUYA YİĞİTLİK OLMAZ.
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