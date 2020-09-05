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Korona Virüs Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti
Korona Virüs

Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, "Mersin’de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 14:53:00 -
Sağlık Bakanı uyarmıştı! Bir ilde daha vakalar tırmanışa geçti

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Türkiye'de azalmasının ardından tekrar yükselişe geçti. Başta Diyarbakır ve Ankara olmak üzere bazı illerimizde vaka sayıları artmaya başladı. Son dönemde vaka sayılarının tırmanışa geçtiği illerden biri de Mersin oldu. Kentteki hızlı vaka artışına ilişkin Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'dan önemli açıklamalar geldi.

Hızlı artış yaşanıyor

Rektör Çamsarı, sağlık çalışanları arasında pozitif vakalar olduğunu belirterek, kentte hızlı bir vaka artışı yaşanmaya başladığını söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Mersin'i hızlı vaka artışı yaşanan iller arasında saydığını hatırlatan Çamsarı, "Mersin’de hızlı artış yaşanan illerden birisi. İlk 5'te yokuz çok şükür ama bir artış yaşandığı kesin. Bu, bayram sonrası daha çok dikkat çekti. Bizim hastanemizde de yüzde olarak artış oldu. Şu an için yatak sıkıntımız yok fakat ilerleyiş hızlı. Bu biraz üzücü bizim açımızdan" dedi.

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