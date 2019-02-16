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Sağlık Bakanı Koca'dan uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'ya giderken uçakta rahatsızlanan yolcuya yardım etti- Koca, baş ağrısı ve uçaktaki basınç nedeniyle fenalaştığı anlaşılan yolcunun başından durumu düzelene kadar ayrılmadı

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:05
Sağlık Bakanı Koca'dan uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çeşitli temasları nedeniyle Ağrı'ya gitmek üzere bindiği uçakta rahatsızlanan yolcuya müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, Sağlık Bakanı Koca'nın bindiği Ağrı uçağındaki yolculardan Mehmet Emin Çedrez, yoğun baş ağrısı ve göz kararması şikayetiyle uçuş görevlilerinden yardım istedi.

Bunun üzerine uçakta anons yapılarak, yolcular arasında doktor olup olmadığı soruldu.

Anons üzerine Bakan Koca, yanına gelerek Çedrez'i muayene etti.

Koca, Çedrez'e baş ağrısı, mide bulantısı, migren ve sinüzit gibi rahatsızlıklarının bulunup bulunmadığını sordu.

Çedrez'in nabzının iyi olduğunu tespit eden Koca, rahatsızlığın basınçtan kaynaklandığı belirtti.

Yolcunun yanından durumu tamamen düzelene kadar ayrılmayan Koca, Çedrez'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, sis nedeniyle Ağrı Havaalanı'na inemeyerek pisti pas geçen uçak, 1,5 saat daha havada kaldıktan sonra Erzurum Havaalanı'na iniş yaptı. Rahatsızlanan Mehmet Emin Çedrez, uçak indiğinde ambulans talebinde bulunmadı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:05
  1. Ağrı
  2. Mehmet Emin Çedrez
  3. rahatsızlanan yolcu
  4. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  5. Uçak

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