Sağlık Bakanı Koca’dan sandık çağrısı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,“Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım” dedi.

Bir dizi temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Tekirdağ’a gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı devam eden Şehir Hastanesinde incelemede bulunduktan sonra AK Parti’nin seçim ofisi açılışına katıldı. Bakan Koca, burada yaptığı konuşmada, "Bu seçimin birlik ve beraberlik içinde, bu coğrafyadan ümidi olanlar için de güçlü, lider ülke olmayı perçinleyecek seçim olduğunu unutmayalım. Bu süreçte sandığa gitmemezlik asla yapmayalım. Oyumuzu kutsal bilip oyumuzun sorumluluğunun gereğini yapmayı ihmal etmeyelim. 31 Mart’ın yeni dönemde dostlarımızı sevindiren, düşmanlarımızı üzen bir seçim olmasını diliyorum” dedi.

Şehir Hastanesi Haziran’da hizmete girecek

Sağlıkta 82 milyon vatandaşa adil, kaliteli, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmeti vermeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Koca, “Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Şehir hastaneleri bölgenin sağlık üstleri olacak. Üniversite ile işbirliği içerisinde sadece hizmette değil, eğitim ve araştırmada da söz sahibi olacak şehir hastaneleri yapıyoruz. Tekirdağ’a baktığımızda şehir hastanemiz 2 yıllık bir ihale süreci yani 2020 Kasım ayında bitmek üzere ihalesi yapılmıştı. Yerinde görüp, müteahhitle de görüşerek bu süreyi daha da kısaltmamız gerektiğini takvim olarak 2020 yani gelecek yılın Haziran ayında hizmet geçirilmesi noktasında uzlaştık. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. Daha önce planlanan 460 yataklı bir hastaneydi biz onu son 2-3 hafta önce proje üzerinde çalışarak, 560 yataklı bir hastaneye dönüştürdük” ifadelerini kullandı.

Bakan Koca daha sonra şehirden ayrıldı.