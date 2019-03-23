0553 313 94 23

Sağlık Bakanı Koca’dan Hepatit B ve Polio açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bizim ne Hepatit B ne de Polio aşılarında herhangi bir sorunumuz yok" dedi.

23 Mart 2019 Cumartesi 16:56
Sağlık Bakanı Koca’dan Hepatit B ve Polio açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bizim ne Hepatit B ne de Polio aşılarında herhangi bir sorunumuz yok" dedi.


Gaziantep’te çeşitli incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valisi Davut Gül’ü makamında ziyaret ederek kentteki sağlık yatırımları ile ilgili brifing aldı. Ziyareti sırasında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, Türkiye’de aşı konusunda sıkıntı olmadığını, aşıda millileşme ve yerlileşme konusunda önemli çalışmaların yapıldığını vurguladı.



"Hepatit B ve Polio’da sıkıntı yok"


Gaziantep Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Hepatit B ile ilgili biz geçen hafta toplam Türkiye geneline 300 bine yakın dozu teslim ettik. Ayrıca 550 bine yakın da Polio aşısını dağıttık. Dolayısıyla bu anlamda ne Hepatit B ne de Polio aşılarında herhangi bir sorun yok. Bu konuda bir sorun yaşanmıyor, yaşanmayacak ve yaşatmayacağız" şeklinde konuştu.



"Aşıda yerlileşme ve millileşme çerçevesinde çalışmalar devam ediyor"


Aşı ile ilgili millileşme ve yerlileşme noktasında önemli çalışmaların yapıldığını açıklayan Bakan Koca, "Aşı ile ilgili ben geçenlerde de söylemiştim önümüzdeki dönemde özellikle aşıda yerlileşme ve millileşme çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki beş yıllık süreçte yüzde yüz dışarıya bağımlı olduğumuz aşıyı yerleştirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Kuduz ve benzeri antiserumları da yerlileştireceğiz"


Özellikle kuduz ve benzeri aşılar için de yerlileşme çalışmalarının devam ettiğini aktaran Koca, "Önümüzdeki bir yıl içinde özellikle kuduz ve benzeri antiserumlarını da yerlileştirme yani ruhsatını verme sürecini başlattık. Ben bundan sonraki süreçte özellikle yurt dışında hem Küba olsun hem de Kore olsun bu gibi 1-2 merkezle yakın ilişki içindeyiz. Özellikle teknoloji transferi ve Ar-Ge boyutunda önümüzdeki dönemde aşıyı yerlileştirme noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum" diye konuştu.


Bakan Koca, konuşmasının devamında ise Gaziantep’teki sağlık yatırımları hakkında bilgi vererek yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü
    1. Van'da yamaç paraşütü düştü: 1 ölü
    2. Yozgat'ta trafik kazası: 6 yaralı
    3. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya..
    4. Yozgat'ta varil içerisinde ceset..
    5. İlkokul öğrencisinin Cumhurbaşkanı..
    6. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    7. Hentbol: Toplu sonuç
    8. Kılıçdaroğlu, Artvinliler’e en büyük..
    9. Roberto Soldado'dan Valencia açıklaması
    10. Gareth Bale: Loris Karius'a Üzülmedim
    11. Bakan Akar ve komutanlar sınırın sıfır..
    12. Sepet ters döndü, FEDAŞ çalışanları 6..
    13. AK Partili Taşkesenlioğlu: “Söz konusu..
    14. Siirt’te tarım aracı devrildi: 1 yaralı
    15. Sivas'ta su kuyusuna düşen 2 çocuk öldü
    16. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    17. Cumhur İttifakı’ndan Osmanlı..
    18. Bakan Ersoy: "Birkaç dokunuşla Isparta..
    19. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
    20. "Antalya'da turizmi 12 aya yaymaya..
    21. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    22. Futbol: Hazırlık maçı
    23. Kavak doğalgaza kavuşuyor
    24. Hakkari'de faciadan dönüldü! Saldırıyı..
    25. Hikmet Karaman: “Sivasspor maçına..
    26. STK’lardan Cumhur İttifakına destek..
    27. Bursaspor’un borcu 492 milyon
    28. E-5 Edirne istikameti Okmeydanı..
    29. 1300 kişilik dev seyahat gemisi,..
    30. Basketbolda maçın ardından
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok