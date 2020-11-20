Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama: Sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecekler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu akşamdan itibaren hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili önemli açıklamada bulundu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı açıkladama “Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, SADECE 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz.” İfadelerine yer verdi.