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Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:59
Sağlık Bakanı Koca’dan Deniz Baykal’a ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Ankara’daki tedavisi bu hafta sona erecek olan Baykal, 1 Nisan’da taburcu olarak ambulans uçakla Antalya’ya dönecek.


Deniz Baykal ve kızı Aslı Baykal ile bir süre sohbet eden Bakan Koca, Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi aldı. Deniz Baykal, Koca’ya tedavisinin tüm aşamalarında gösterdiği yakın ilgi için teşekkür etti. Bakan Koca ise, bundan sonraki süreçte de Bakanlık olarak yapılabilecek ne varsa desteğe hazır olduklarını ifade etti.


Deniz Baykal, 16 Ekim 2017’de geçirdiği beyin kanaması sonrasında 51 gün yoğun bakımda kaldı. Daha sonra fizik tedavi için Almanya’ya giden Baykal, 20 Mart 2018’de Türkiye’ye dönerek tedavisine Ankara’da devam etti. Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi bu hafta tamamlanacak olan Baykal, Pazartesi günü taburcu olacak.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:59
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