Sağlık Bakanı Koca'dan 'Aşı inadı' sürenlere uyarı

Aşılama tüm Türkiye'de hızla sürerken Bakan Fahrettin Koca'dan da yeni bir açıklama geldi. Aşı yaptırmak istemeyenlere uyarıda bulunan Koca "Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz. Lütfen aşınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

'1 milyonuncu doz Gata'da yapıldı'

Bakan Koca, bugün yapılan aşılama çalışmalarında 1 milyonuncu dozun da Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulandığını belirterek, "Bugün 1 milyonuncu doz aşı, 21.04'te Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. Aşıyı uygulayan arkadaşımız Hemşire Esma Alay, tüm çalışma arkadaşlarımız gibi herkesi aşıya bekliyoruz diyor. 'Bütün ülke aşılanırsa, bu virüsten kurtuluruz'" açıklamasını yaptı.