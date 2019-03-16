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Sağlık Bakanı Koca, “Yurtdışından yoğun hastanın Türkiye’ye geldiği dönemdeyiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizminde Türkiye’nin önemli bir paya sahip olduğunu kaydederek, "Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye’ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 18:15
Sağlık Bakanı Koca, “Yurtdışından yoğun hastanın Türkiye’ye geldiği dönemdeyiz”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık turizminde Türkiye’nin önemli bir paya sahip olduğunu kaydederek, "Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurt dışından yoğun hastanın Türkiye’ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz” dedi.


Afyonkarahisar’daki programına Sinanpaşa ilçesi ile devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 50 yataklı Sinanpaşa Devlet Hastanesinin temel atma törenine katıldı. Sinanpaşa ilçesinde ilçe protokolü ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılanan Bakan Koca’ya Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen eşlik etti.



“Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz”


Temel Atma töreninde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık sisteminin dünyada her geçen gün önemli noktaya geldiğini kaydetti. Koca, “Daha önceleri yurt dışına tedavi için gidildiği dönemden artık yurtdışından yoğun hastanın Türkiye’ye geldiği ve hasta turizminde dünyada önemli bir paya sahip olduğumuz bir dönemdeyiz. Afyonkarahisar’da sağlık turizminde her geçen gün üzerinde yoğun çalışarak özellikle termal sağlık turizmini önemli kılarak Tematik Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin de varlığıyla her geçen gün sağlık turizminde önemli bir pay alacağını düşünüyorum. Bu noktada üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olun. Özellikle sağlıkta geldiğimiz noktada 2 gün önce 9. hastanemiz olan Bilkent Şehir Hastanesi’ni sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış olduk. Şehir hastaneleriyle sağlıkta geldiğimiz düzeyi taçlandırmak istiyoruz. Şehir hastaneleri önümüzdeki dönemde bulundukları bölgede özellikle son noktada artık hastanın oradan sevk edilmediği fiziki şartlarıyla, insan şartlarıyla ileri teknolojisi ile son noktada hizmet veren hastaneler olacak. Bu şehir hastanelerinin varlığı özellikle sağlık turizmi içinde önemli birer kuruluş olacak. Bizi bu şehir hastanelerinde nitelikli insan kaynağı ile birlikte özellikle üniversiteleri ile işbirliği içinde mükemmeliyet merkezlerinin de olduğu, hastanın artık sevk edilmediği sağlık kuruluşları olacak” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 18:15
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