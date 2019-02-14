Sağlık Bakanı Koca: "Yaptığımız çalışmalarla 618 olan ambulans sayısını bugün 4910'a çıkarmış̧ durumdayız. Acil istasyonu sayımız 481 iken bugün 2735'e ulaşmıştır. 2018 yılında acil sağlık hizmetleri kapsamında ulaştığımız vaka sayısı 5 milyonun üzerinded

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