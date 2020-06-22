Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı artan 6 ili açıkladı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 4 bin 950'e yükseldi. Bugün toplam 40 bin 496 test yapılırken, bin 192 yeni vaka tanısı konuldu, toplam vaka sayısı ise 187 bin 685 oldu.

İyileşen hasta sayısı vaka sayısından fazla

Bugünkü bin 412 kişiyle birlikte toplam iyileşen sayısı da 160 bin 240'e yükseldi. Toplam entübe hasta sayısının 327, toplam yoğun bakım hasta sayısının ise 803 olduğu açıklandı.

Bakan Koca 6 kritik ili açıkladı: Vaka artışına rağmen...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Haziran koronavirüs tablosuna ilişkin, ''Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük: Ankara'da 84, Konya’da 46, Bursa’da 43, Batman’da 22, Siirt’te 8, Van’da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız. '' ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'dan düzeltme açıklaması

Sosyal medya hesabından bir açıklama daha yapan Bakan Koca, vaka tablosu açıklama metnindeki 320 rakamının hatalı olduğunu belirtti.

Bakan Koca paylaşımında ''Vaka tablosu açıklama metnindeki şu ifade hatalıdır: “İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 320 fazla.” 320 şeklinde yazılan sayı, tablodan da anlaşılacağı üzere 220’dir. Doğru sayı bu, hepimizin gönlündeki sayı ise çok daha fazlası.'' diyerek hatayı düzeltti.