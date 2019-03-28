Sağlık Bakanı Koca: "USHAŞ diye bir yapımız var, kamu şirketi. Kamu eliyle sağlık turizmi yapan tek ülkeyiz. Önümüzdeki aylar içinde birçok ülkede ofislerimiz olacak hatta hastanın çok yoğun geldiği Libya, Azerbaycan gibi yerlerde müdahalesi yapılan hasta

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