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Sağlık Bakanı Koca: "Türkiyede ilk defa yer yer daha önce de konuşulan tek tip sigara kullanımına geçtik. Bundan böyle paketler birbirine benzeyecek."

29 Kasım 2018 Perşembe 10:50
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiyede ilk defa yer yer daha önce de konuşulan tek tip sigara kullanımına geçtik. Bundan böyle paketler birbirine benzeyecek."
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:50
  1. AA Editör Masası
  2. Sağlık Bakanı Koca

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