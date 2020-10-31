Sağlık Bakanı Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu üyelerine seslendi! Vaka artışı hiçbir dönemde kontrolümüz dışına çıkmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dördüncüsü İstanbul’da bir otelde düzenlenen Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu toplantısının açılış töreninde katılımcılara hitap etti. Koca, Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı’ndaki konuşmasında, pandemi döneminde dijital sistemlerinden faydalanıldığını, Hayat Eve Sığar adlı mobil uygulama ile halkın işlemlerinin kolaylaştırıldığını söyledi. Yaygın şekilde temaslı takibi yapıldığını dile getiren Koca, “Bugün itibariyle halen sahada 13 binden fazla filyasyon ekibimiz aktif olarak görev yapmaktadır. Bu ekipler en az 3 kişiden oluşuyor ve tamamına araç tahsis ettik” diye konuştu.



Koca, Türkiye’nin pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü sağlık altyapısı ve mesleğine kendisini adamış fedakar sağlık çalışanlarıyla başarılı bir sınav verdiğini dile getirerek, “Bildiğiniz üzere, maske, tulum, eldiven gibi başlıca koruyucu ekipmanlarının yanında kullandığımız bazı ilaçları ve hayati önemi haiz solunum cihazlarının üretimini de yaptık. Ülkemizde kullandığımız gibi, başta dost ve kardeş ülkeler olmak üzere 150’den fazla ülkeye katkı sağlayarak, yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergiledik” ifadelerini kullandı.



“Sadece sağlığımızı değil, hayatın birçok alanını etkiledi



Bakan Koca, insanlık tarihi açısından unutulmayacak bir yıl olarak hatırlanacak 2020 senesini koronavirüs salgını ile mücadele ederek geçirdiklerini dile getirerek, “Salgın sadece sağlığımızı değil, hayatın birçok alanını etkilemiş durumda. Yeni bir hayata, yeni bir normale alışmaya çalışıyoruz. Henüz salgınının ilk günlerinde, ülkemize gelişini geciktirmek amacıyla vakaların sık görüldüğü ülkelerle olan hava, kara ve deniz sınırlarımıza ilişkin bir dizi tedbirleri erkenden uygulamaya koymuş, diğer yandan, mevcut olan Pandemi Eylem Planımıza uygun bir şekilde hazırlıklarımızı gözden geçirdik” diye konuştu.



Bu süreçte kullanılmak üzere, üniversitelere ve özel sektöre ait olan tüm sağlık tesislerini pandemi mücadelesine dahil ettiklerine işaret eden Koca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sağlık çalışanlarımızın eğitimlerini ve çalışma planlamalarını yeniledik. İlaç ve koruyucu malzemelerin tedarik sürecine ilişkin kapasitemizi gözden geçirdik. Üretim kapasitemizi artırdık. Sağlık tesislerimize ve vatandaşlarımıza koruyucu ekipman, ilaç, solunum cihazı gibi hayati önemi haiz malzemelerin eksikliğini yaşatmadık. Aldığımız tüm kararlarda, oluşturduğumuz Pandemi Bilim Kurulu ve Toplum Bilimleri Kurulunun öneri ve tavsiyelerini göz önünde bulundurduk. Süreç boyunca kamuoyu, periyodik basın toplantılarıyla bizzat şahsım tarafından düzenli olarak bilgilendirildi. Haziran ayından itibaren normalleşme sürecine geçtik. Bu süreçte, insanlarımızın toplu olarak kullandığı parklar, plajlar, restoranlar, ibadethaneler gibi yerlerin tümü için rehberler hazırlayarak uyulması gereken kuralları belirledik. Zaman zaman, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de vaka sayısında artışlar görüldü. Ama bu artış, pandeminin hiçbir döneminde kontrolümüz dışına çıkmadı.”



Yerli aşı çalışmalarında insan deneyleri aşamasına gelindi



Koca, yerli aşı çalışmalarında insan deneyleri aşamasına gelindiğini dile getirerek, şöyle devam etti: “Diğer ülkelerde yürütülen aşı çalışmaları konusunda da yakın işbirliğimiz devam etmektedir. Bu dönemde DSÖ Avrupa Bölge Direktörümüz Sayın Hans Kluge ile çok yakın diyalog içinde olduk. Ülkelerin kaynaklarını iç ihtiyaçlarına kanalize ettiği bu zorlu süreçte, Türkiye’nin yapmış olduğu 25 milyon dolarlık katkının, küresel sağlık güvenliğine verilmiş önemli bir destek olduğunu ayrıca ifade etmek isterim.”