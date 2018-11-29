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Sağlık Bakanı Koca, son 10 ayda ameliyat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yatan hasta sayısında yüzde 12 artış olduğunu bildirdi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:57
Sağlık Bakanı Koca, son 10 ayda ameliyat sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8, yatan hasta sayısında yüzde 12 artış olduğunu bildirdi.
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:57
  1. AA Editör Masası
  2. Sağlık Bakanı Koca

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