Sağlık Bakanı Koca: "(Şehir Hastaneleri) İletişim ve tercümanlık bürolarını oluşturmaya başladık. Özellikle sağlık turizminde yabancı hastaya daha farklı daha nitelikli daha hizmet edebilir tarzda bir hizmet şeklini geliştiriyoruz."
28 Mart 2019 Perşembe 10:29
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