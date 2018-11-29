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Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günleri yaşıyoruz."

29 Kasım 2018 Perşembe 10:14
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günleri yaşıyoruz."
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:14
  1. Sağlık Bakanı Koca

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