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Sağlık Bakanı Koca: "Sağlıkta şiddetin arttığı ve günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günleri yaşıyoruz."
29 Kasım 2018 Perşembe 10:14
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:14
Sağlık Bakanı Koca
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