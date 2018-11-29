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Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önlemek için yeni eylem planı

Sağlıkta şiddetin arttığını söyleyen Sağlık Bakanı Koca, yeni bir eylem planı hazırladıklarını söyledi.

29 Kasım 2018 Perşembe 10:19
Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önlemek için yeni eylem planı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sağlık çalışanlarına şiddete yönelik bir açıklama geldi. 

Sağlıkta şiddetin arttığını söyleyen Koca, "Günde 10-11 fiziki, bunun üç katı kadar da sözel şiddet olayının görüldüğü günleri yaşıyoruz" dedi.

Koca, "Fiziki ortamların düzeltilmesinin, çalışanların hasta yüklerinin, tazminat yüklerinin de dahil olduğu birçok tedbiri barındıran bir sağlıkta şiddeti önleme eylem planı hazırlıyoruz" diye konuştu.

Düzenlemenin sadece kamu değil özel sektörde çalışanları da kapsayacağını ifade eden Sağlık Bakanı, "Sadece sağlık çalışanları için değil, toplumda genel şiddete yönelik hırsızlık, gasp gibi durumlara yönelik genel bir düzenlemenin de ayrıca yapılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

 

 
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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