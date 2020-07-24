  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 11:03:00 -
Sağlık Bakanı Koca: Rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı

 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "150 bin kişiyle yapılan Kovid-19 tarama çalışmasında rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Koca, "Toplam 223 bin 315 vakanın yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. Kovid-19 kaynaklı vefatların ise yüzde 50,2’si İstanbul’da olmuştur." ifadesini kullandı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Symbol
Satılık 2015 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı