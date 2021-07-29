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Korona Virüs Sağlık Bakanı Koca rakam verdi! Aşıda yeni atak
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Koca rakam verdi! Aşıda yeni atak

Türkiye’deki aşı çalışmaları hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-29 16:00:00 -
Sağlık Bakanı Koca rakam verdi! Aşıda yeni atak

 Yeni akit  Ankara 

Koronavirüsle mücadelde aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, sosyal medya hesabından yeni bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşının uygulandığını bildirdi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aşıda 28 Temmuz: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Sadık ERTÜRK

Kamu da aşı zorunlu olmalı. Bir araştırma yapılsın en çok temaslı Kamu personeli. Vatandaş gelir kaybı nedeniyle temaslı olduğunu saklıyor veya önemsemiyor.
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