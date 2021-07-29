Sağlık Bakanı Koca rakam verdi! Aşıda yeni atak
Türkiye’deki aşı çalışmaları hızla devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili son bilgileri paylaştı.
Yeni akit Ankara
Koronavirüsle mücadelde aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, sosyal medya hesabından yeni bilgiler paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 1 milyon 99 bin 5 doz aşının uygulandığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Aşıda 28 Temmuz: Dün 1 Milyon 99 Bin 5 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 222.803. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 680.278 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 195.924. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.901.631’e indi” ifadelerini kullandı.