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Korona Virüs Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Yüzde 60'a ulaştı!
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Yüzde 60'a ulaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 11:09:00 -
Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Yüzde 60'a ulaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

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