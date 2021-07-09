Sağlık Bakanı Koca paylaştı: Yüzde 60'a ulaştı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı" açıklamasında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:
"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."