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Sağlık Bakanı Koca, oyunu kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "Bugün 3 binin üzerinde sağlık personeli nöbet tutmaktadır. 112 acil sağlık hizmeti veren 267 istasyon sayımıza 30 istasyon daha ilave edildi. 297 acil sağlık istasyonumuz bugün hizmet vermektedir. Bu istasyonlarda özellikle gün boyunca 300 ambulansımız ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır"- "Ayrıca İstanbul'da bugün için evde sağlık hizmeti alan 850 hastamız ve hastanelerimizde yatan oy kullanabilecek 700 hastamız, yani toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı"

23 Haziran 2019 Pazar 12:57
Sağlık Bakanı Koca, oyunu kullandı

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyunu Üsküdar'da kullandı.

Bakan Koca, oyunu kullanacağı Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'na, eşi Hale Koca ve oğlu Emir Koca ile birlikte geldi. Oy verme işlemi için "3299" nolu sandığın olduğu sınıfa giren Koca, sandık görevlileriyle tokalaştı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Koca, bakanlık olarak seçimde sağlık hizmetlerinin aksamaması adına tüm tedbirleri aldıklarını ve oy verecek hastalarla ilgili planlamalarını yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün 3 binin üzerinde sağlık personeli nöbet tutmaktadır. 112 acil sağlık hizmeti veren 267 istasyon sayımıza, 30 istasyon daha ilave edildi. 297 acil sağlık istasyonumuz bugün hizmet vermektedir. Bu istasyonlarda özellikle gün boyunca 300 ambulansımız ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır. Ayrıca İstanbul'da bugün için evde sağlık hizmeti alan 850 hastamız ve hastanelerimizde yatan oy kullanabilecek 700 hastamız, yani toplam bin 550 hastamızın sandıklara taşınması planlandı. Bu çerçevede, hastaların nakil ve oy verme işlemleri için toplam 200 nakil aracı ve ambulans ile 550 personel görevlendirildi."

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 12:57
  1. Fahrettin Koca
  2. Sabriçelebi ortaokulu
  3. seçim

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