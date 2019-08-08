Sağlık Bakanı Koca: "(Medipol Üniversitesine yapılan arazi tahsisi) Birçok üniversiteye yapılan tahsis gibi Bakanlığım döneminden önce yapılan tahsislerden birisi ve asla hibe anlamında hiçbir durum söz konusu değil. Kanuni çerçevede rayiç bedel tespiti y
08 Ağustos 2019 Perşembe 11:14
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