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Korona Virüs Sağlık Bakanı Koca maske takmama şartını açıkladı!
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Koca maske takmama şartını açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dışarı çıktığınızda yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-21 16:33:00 -
Sağlık Bakanı Koca maske takmama şartını açıkladı!

Bilim Kurulu toplantısının ardından BioNTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin ile birlikte ortak açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tam rahatlama eylül ayında

"Haziran sonu gibi inşallah toplumun çok büyük bir kesimini aşılamış olacağız" diyen Bakan Koca, "Benim şahsi düşünceme göre eylül başı itibarıyla da yüzde 60 rakamına ulaşacağız, o tarihten itibaren daha rahat davranabileceğiz gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Maske şartı

Bakan Koca açıklamasının devamında maske takma zorunluluğu ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Vatandaşların sokakta yalnızken maske takmasının zorunlu olmadığını ifade eden Bakan Koca, "Virüsün nasıl bulaştığını bildiğimiz için kişisel tedbirler önemli; dışarı çıktığımızda illa yanınızda 2 metreden daha kısa mesafede kimse yoksa maske takmanız gerekmiyor. Ama birileri 2 metreden daha yakın mesafede yanınızdaysa takmak gerekiyor" dedi.

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