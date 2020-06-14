Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısındaki artışı 2 nedene bağladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hali hazırda vaka sayısındaki artış kadar artışın nedenleri de bizim için öncelikli gösterge. Bugün itibariyle vakalarda genel artış eğiliminden ziyade taziye, asker uğurlaması gibi yakın temaslar nedeni ile ani ve çoğunlukla lokal artışlar olduğunu görüyoruz" dedi. Koca, aynı zamanda sonbahara ilişkin hazırlıklar da yaptıklarını söyledi.

Günlük vaka sayısının seyrini ve gelinen noktayı, dalgalı denizde limana yanaşmaya çalışan gemiye benzeten Bakan Koca, "Kara göründü ama deniz dalgalı. Dikkat etmezsek dalga, bizi kıyıdan uzaklaştırır" uyarısında bulundu.

Sabah'tan Okan Müderrisoğlu'na konuşan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Salgının bize olan etkisinde İran faktörü

Kovid-19 hem biçim için hem de dünya için bilinmezdi. Başlangıçtaki veriler sadece Çin'den gelenlerden ibaretti. Virüsün ülkemize geç gelmesini sağlamamız, virüse önlemleri ve tedavi protokolleri oluşturmamıza, güncellememize fırsat sağladı. Ölümlerin görüldüğü ama henüz resmi bilgi paylaşımının yapılmadığı günlerde bilhassa İran faktörü bizi endişelendirdi. Çin'deki, İtalya'daki gelişmeleri izlerken, İran'ın salgının bir diğer merkezine dönüşmesi ve sınır komşumuz olması meselenin ciddiyetini artırdı. İşte böyle bir ortamda İran ve Irak'la sınır kapılarını kapatma kararı kritikti ve Cumhurbaşkanımız, "derhal gereğini yapılsın" demeseydi bugün çok zorlu bir noktada olurduk.

Ölüm sayısı ve hastane yükü kriteri

Yeni normalin seyri açısından Kovid-19 nedeni ile kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı ile hastane yüklerini yakından izliyoruz. Yeni normali bulma döneminde vaka sayılarında inişli çıkışlı seyir olabilir. Mühim olan ölüm sayılarının azalması ile yoğun bakım ve solunum cihazına bağlı hasta sayısının da sağlık sistemi bakımından yönetilebilir sınırlarda kalması.

Vaka sayısındaki oynaklığın 2 nedeni var

Hali hazırda vaka sayısındaki artış kadar artışın nedenleri de bizim için öncelikli gösterge. Bugün itibariyle vakalarda genel artış eğiliminden ziyade taziye, asker uğurlaması gibi yakın temaslar nedeni ile ani ve çoğunlukla lokal artışlar olduğunu görüyoruz. Başlı başına bu örnekler bile "maske-mesafe" ve hijyen kriterlerine uyumun ne kadar gerekli olduğunu teyit ediyor