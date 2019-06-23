Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da gün boyunca 297 acil sağlık istasyonu, 300 ambulans ve bine yakın sağlık personelimiz nöbetçi olarak çalışmaktadır"

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