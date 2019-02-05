Sağlık Bakanı Koca: "İlaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyo

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