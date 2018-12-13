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Sağlık Bakanı Koca: "(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır."

13 Aralık 2018 Perşembe 13:39
Sağlık Bakanı Koca: "(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır."
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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