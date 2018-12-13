Sağlık Bakanı Koca: "(Hızlı tren kazası) 9 vatandaşımızı kaybettik, 34 yaralımızın tedavisi hastanelerde devam ediyor, 2'sinin durumu ağır."

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13 Aralık 2018 Perşembe 13:39
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 13:39
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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