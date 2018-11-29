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Sağlık Bakanı Koca: "Hasta memnuniyeti sonuç odaklı bir hizmetin, sağlık çalışanları memnun edilmeden yapılabilirliği mümkün olamaz."
29 Kasım 2018 Perşembe 10:24
Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:24
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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