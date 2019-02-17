Sağlık Bakanı Koca Eskişehir’e geliyor Sağlık Bakanı Dr.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın bir dizi ziyarette bulunmak üzere yarın Eskişehir’e geleceği bildirildi.

Sağlık Bakanı Koca, Eskişehir’de çeşitli programlara katılacak. İlk olarak Valiliği ziyaret edecek olan Bakan Koca, ardından Şehir Hastanesinde ambulans teslim törenine katılarak hastane çalışanlarıyla öğle yemeği yiyecek. Şehir Hastanesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesini de ziyaret edecek olan Bakan Koca, Tıp Fakültesi öğrencileri ile buluştuktan sonra Down sendromlu ve SMA hastası çocuklar ve aileleriyle akşam yemeği yiyecek.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın programlarının ardından Ankara’ya hareket etmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.