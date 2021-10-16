Sağlık Bakanı Koca çağrısını tekrarlardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir uyarıda bulundu.
YENİ AKİT ANKRA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, önemli bir uyarıda bulundu.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Dün yapılan aşılarla ARDAHAN ve ANTALYA, ikinci doz aşı oranında %75’in üzerine çıkarak MAVİ kategorisine; GAZİANTEP ise %65’in üzerine çıkarak SARI kategorisine geçti. Türkiye’nin her yerinde ikinci doz aşı oranımızı yükseltelim” dedi.