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Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi

07 Temmuz 2019 Pazar 10:42
Sağlık Bakanı Koca, bu yıl Ağustos'ta 12 bin, Eylül-Ekim'de de 17 bin 689 olmak üzere 29 bin 689 sağlık personeli alınacağını bildirdi
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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 10:42
  1. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
  2. sağlık personeli

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