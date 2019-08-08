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Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksı

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
Sağlık Bakanı Koca: "(Basamaklandırma genelgesiyle ilgili eleştiriler) Vakıf şemsiyesiyle, afiliasyon şemsiyesiyle bunu delen uygulamaya son verildi. Bunu yapan, vakıf kültüründen, vakıf üniversitesi kimliği üzerinden gelen bendim. Bu son derece yakışıksı
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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
  1. Sağlık Bakanı

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