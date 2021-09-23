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Korona Virüs Sağlık Bakanı Koca: Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar
Korona Virüs

Sağlık Bakanı Koca: Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 23:00:00 -
Sağlık Bakanı Koca: Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, şunları kaydetti: “Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Gebelerimizin aşı olmalarında bir tereddüt olmaması gerektiği bir kere daha Bilim Kurulumuzca ortaya konmuştur. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar. Bugüne kadar alarm veren bir durum olmadığını ve yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini görüyoruz. Endişeye mahal verecek bir durum olmadığını bilmenizi isterim. Bilim Kurulumuz, aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır.”

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