Sağlık Bakanı Koca, Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasında yaralananlardan 7'sinin daha taburcu olduğunu 27 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

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13 Aralık 2018 Perşembe 19:17
Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:17
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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