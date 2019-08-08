0553 313 94 23

Sağlık Bakanı Koca: "Anjiyo hangi durumlarda yapılır, anjiyo sonucuna göre stent mi takılmalı by pass mı yapılmalı, buna Bakanlık olarak oturup biz karar vermeyeceğiz, bunu ilgili birimlerle, bilimsel heyetin vereceği kararların algoritmasını geliştirerek

08 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
Sağlık Bakanı Koca: "Anjiyo hangi durumlarda yapılır, anjiyo sonucuna göre stent mi takılmalı by pass mı yapılmalı, buna Bakanlık olarak oturup biz karar vermeyeceğiz, bunu ilgili birimlerle, bilimsel heyetin vereceği kararların algoritmasını geliştirerek
Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı Ödeme Kuruluşu'ndan iş birliği
    1. Ziraat Bankası ile Rusya Milli Kartlı..
    2. İstanbul’u Kocaeli’ne bağlayacak Gebze..
    3. Turgutlu’da çocuklar ’Masal Bostanı’..
    4. Hayvan pazarında bayram yoğunluğu
    5. Trabzon’da turist ishali paniğe neden..
    6. İzmir’de deprem son dakika kaç..
    7. Beşiktaş'tan transfer bombası Riza..
    8. Öğretim üyelerinin akademik..
    9. İzmir’de korkutan deprem
    10. Erbil saldırısının planlayıcılarına..
    11. Sevimli dostlar sıcak yuvalara..
    12. Tehditlere rağmen Türkiye kazandı
    13. SETBİR Başkanı Tezel: "Kurbanlık..
    14. Belediye hizmet araçları uydudan takip..
    15. Kızılırmak Havzası için taşkın yönetim..
    16. Gazze’de ampute çocuklar unutulmadı
    17. 6 yaşındaki çocuğa içinde 13 bin TL..
    18. Mesleki Yeterlilik Belgesi’nde son gün..
    19. Filistin Taekwondo Milli Takımı..
    20. Eminevim-İstanbul Sabahattin Zaim..
    21. Galatasaray'dan sürpriz stoper..
    22. Yemen'de kuzeylilerin güneyden..
    23. Erbil saldırısının planlayıcılarından..
    24. Adaylar önce ‘devlet’ dedi! Dolulukta..
    25. Tayvan’daki deprem korkuttu
    26. Diyarbakır’ın saklı güzellikleri..
    27. Çocukların yaşamlarına dokunmaya devam..
    28. Koçtaş'tan yaz sonu kampanyası
    29. "İran Basra Körfezi'ndeki gemilerin..
    30. Akdeniz Üniversitesine yoğun ilgi,..
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru