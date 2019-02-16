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Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'da

Bakan Fahrettin Koca, AK Parti İl Başkanlığı ve esnafı ziyaret etti

16 Şubat 2019 Cumartesi 17:31
Sağlık Bakanı Koca, Ağrı'da

AĞRI (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ağrı'da ziyaretlerde bulundu.

Koca, yeni yapılan Ağrı Devlet Hastanesi ve valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

İl Başkanı Abbas Aydın ve partililerce karşılanan Koca, partililerle basına kapalı toplantıya katıldı.

Toplantının ardından il merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Koca, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Koca, programlarının ardından Ahmed-i Hani Havalimanı'ndan tarifeli uçakla İstanbul'a hareket etti.

Bakan Koca'ya ziyaretlerinde Vali Süleyman Elban, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın, AK Parti Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan, kurum müdürleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 17:31
  1. Ağrı
  2. AK Parti Ağrı İl Başkanlığı
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  4. Sağlık Bakanı Faherttin Koca
  5. ziyaret

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