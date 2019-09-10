Sağlık Bakanı Koca, ABD Ticaret Bakanı Ross ile bir araya geldi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi ziyaret eden ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık'ta gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Koca, ziyaretin başta sağlık olmak üzere iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi açısından önemli bir fırsat teşkil ettiğini belirterek, ABD ile Türkiye'nin pek çok alanda iyi ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

Koca, şöyle konuştu:

"İş birliğimiz zaman zaman sınamalarla test edilse de pek çok alanda gelişmeye devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyorum. Tarihten bu yana süregelen bu iş birliğinin, günümüz şartlarına göre yeni bir şekil alması gerektiğini düşünüyorum. Ülkelerimiz arasında geçen yıl 20,7 milyar dolar düzeyinde olan ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda her iki ülkenin de mutabık kalması iyi ilişkilerimizin geleceğine yönelik umut vadeden bir gelişmedir. Bu hedefin gerçekleşmesinde ticari denge unsurunun da gözetilmesi gerektiği inancındayım."

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ise Sağlık Bakanı Koca ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sağlık alanında iki ülke arasında önemli bağlar olduğunun altını çizen Ross, ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusundaki yatırımlar ile bu alandaki ticaret hacminin önemine dikkat çekti.







